Best Driver- Raffael Kraus gewinnt FIA Region Finale

Insgesamt 22 junge Menschen im Alter von 18 bis 26 Jahren gingen als offizielle Vertreter der FIA-Partnerclubs in Nivelles an den Start. Neben fahraktiven Aufgaben mussten die Teilnehmer beweisen, dass sie auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf bewahren und wissen, wie diese vermieden werden können bzw. wie in ihnen zu reagieren ist.

Über den FIA Region I Best Young Driver Contest 2024

Der Best Young Driver Contest wurde als Verkehrssicherheitswettbewerb in Kooperation mit europäischen, afrikanischen und nahöstlichen Mobilitätsclubs der FIA Region I ins Leben gerufen, um jungen Lenkern sicheres Autofahren näher zu bringen. Im ersten Schritt ermitteln die teilnehmenden Partnerclubs über Vorentscheide die sichersten jungen Fahrer ihres Landes, die im Team für die jeweilige Organisation beim FIA-Contest an den Start gehen. Am Wettbewerbstag müssen sie ihre Kompetenzen hinter dem Steuer unter Beweis stellen – dazu zählt vor allem der sichere Umgang mit dem Fahrzeug in Notsituationen. An verschiedenen Stationen können sie dabei demonstrieren, dass sie im Ernstfall auf der Straße die richtigen Maßnahmen einleiten können.