Best of the Best – Die Ducati Diavel V4

Die Ducati Diavel V4 hat bei den Red Dot Awards 2024 in der Kategorie Produktdesign die höchste Auszeichnung „Best of the Best“ erhalten. Zuvor hatte das Motorrad unter anderem den Good Design Award, den ältesten Designpreis der Welt, und die vom Rat für Formgebung beim German Design Award verliehene „Besondere Erwähnung“ erhalten. Für Ducati ist es der vierte Red Dot Award. Zuvor hatten die Auszeichnung die 1199 Panigale, die X-Diavel und die Diavel 1260 verliehen bekommen. Näheres unter ducati.at

