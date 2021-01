Beta – Jetzt auch im Motocross

Die zigfache italienische Trial- und Enduro-Weltmeister-Marke Beta will heuer sein Glück auch im Motocross versuchen. Das Team SDM Corse, das zuletzt auf Yamaha unterwegs war, setzt Beta bei seinem Debüt in der Weltmeisterschaft ein. Als Fahrer verpflichtete man den erfahrenen Belgier Jeremy van Horebeek und den jungen Franzosen Jimmy Clochet. Die MXGP startet am 21. Februar in Italien.

