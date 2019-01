Bike and Ski lockte zahlreiche Zuseher zum Wilden Kaiser

Wenn Weltcup-Skistars mit Harley-Davidson Motorradfahrern auf einer Skipiste um die Wette fahren, dann sind Schaulustige garantiert. So geschehen, am 12.Jänner in Ellmau als Skistar Reinfried Herbst in die Rolle des Veranstalters schlüpfte und mit zahlreichen Skiprofis, Bike-Legenden, Foodtruckfestival sowie musikalischen Chartstürmern zum rasanten Bike & Ski Event ins tiefverschneite Ellmau am Wilden Kaiser rief. Sport- und Partybegeisterte fanden sich direkt an der Stangl-Leit Piste ein, um das spektakuläre „Mensch gegen Maschine“ Rennen live zu erleben. Mit dem Tourismusverband Ellmau am Wilden Kaiser und der Bergbahn Ellmau-Going freut sich das CO-Veranstalterteam rund um Reinfried Herbst über das gelungene Eventformat, dass 2020 garantiert seine Fortsetzung finden wird!

DAS Highlight des Jahres für alle Ski- und Harley-Fans

Bereits am Freitag, den 11.1. fiel mit Winter-Streetfood- und Welcome-Party by Kultband Jabberwalky der Startschuss zur Bike & Ski in Ellmau 2019. Adrenalingefüllt ging es am Samstag dann endlich in den spektakulären Wettkampf im Schnee. Zahlreiche int. Skistars, darunter u.a. die aktuellen ÖSV Athleten Romed Baumann und Christian Walder, Adam Kappacher und Christoph Wahrstötter sowie die Pistenlegende Klaus Kröll, Slalom-Weltmeister Manfred Pranger, die italienischen Skihelden Cristian Deville, Patrick Thaler und ihre weiblichen Nationalheldinnen Denise Karbon & Manuela Mölgg sowie auch der beliebte und ehem. US-Skistar Tim Jitloff und Johan Brolenius aus Schweden stellten sich bei Flutlicht mit legendären Harley-Größen wie u.a. Bike & Ski Veranstalter aus Bozen Daniel Geppert, Sven Traber, Christian Ohnewein, Martina Zunk sowie Frei.Wild-Sänger und Echogewinner Philipp Burger uvm. an die Startlinie der legendären Stangl-Leit Piste und kämpften als 2er Teams um die beste Rennzeit im Bergab- und Bergaufmodus. Die Stimmung der Zuseher am Pistenrand war ebenso adrenalingefüllt wie auf der Rennstrecke.

Kopf-an-Kopf-Rennen der Teilnehmer

Um 20.00 Uhr hieß es am oberen Hang der Stangl-Leit Piste endlich „GO“ für die insg. 26 Rennteilnehmer. Den Start machten dabei die Skifahrer dessen Aufgabe es war, schnellstmöglich den Buzzer im Zielgelände zu erreichen und zu drücken damit der Teampartner die Piste auf seiner Harley im Bergaufmodus bestreiten konnte. Besonders im zweiten Durchgang war großer Siegeswille gefragt denn wiederkehrender Schneefall erschwerte das Rennen für Ski- und Harleyfahrer gleichermaßen.

Das spannende Race um Hundertstelsekunden machte letztlich Team Eurogast Sinnesberger bestehend aus Johann Brolenius mit Moritz Janka. Über den zweiten Rang freute sich Team Gin Amade (Manuela Mölgg und Sven Traber), knapp vor Team Frey Austria (Manfred Pranger und Rico Traber) auf dem dritten Platz.

Auch Topmodel und Moderatorin Sonya Kraus war in Ellmau

O-Ton Sonya Kraus „direkt nach dem Rennen kann ich nur eines sagen: der helle Wahnsinn! So viel Schnee und so viel krasse Bikes“ Gemeinsam mit Moderator & Biker Marco Wanke fühlte sie den Besuchern und Teilnehmern der Bike & Ski im Zielbereich gewaltig auf den Zahn wo u.a. auch Star-DJ Rudy MC (bekannt vom stimmungsgeladenen Nightrace in Schladming), Livebands sowie zahlreiche Food Trucks für angeheizte Stimmung sorgten, bis um 23.00 Uhr das Bike & Ski Zelt seine Tore öffnete und mit der Band Gipfelstürmer zur After Race Party für musikalische Höhenflüge bis in die Morgenstunden sorgte.

Premiere in Österreich

Ursprünglich von Daniel Geppert (Harley-Davidson Bozen) ins Leben gerufen, brachte Ex-ÖSV-Skifahrer und Slalom-Weltcup-Sieger Reinfried Herbst Bike & Ski erstmals nach Österreich. Eine Fortsetzung in 2020 ist in jedem Fall garantiert. Daniel Geppert dazu: „Es freut mich und unser gesamtes Harley&Snow Team ganz besonders, dass wir die Bike & Ski Series nun auch in Österreich durchführen konnten! Durch den Einsatz von Reini Herbst und seiner Crew, wurde das spektakuläre Eventformat in Ellmau am Wilden Kaiser zum unvergesslichen Adrenalinkick für alle Ski- und Motorradliebhaber. Auf die Fortsetzung freuen wir uns jetzt bereits riesig!“

