Biker-s-World und Heritage World

Am 28. und 29. September steigen im Messezentrum Salzburg die Biker-s-World und Heritage World. 26.000 m2 Festivalgelände. Mehr als 160 Aussteller. 70 Musik-, Show-, und Trial-Acts. Zum ersten Lifestyle Wochenende Österreichs warten jede Menge Bikes und Genuss, US Cars und Handwerkskunst, stylische Custombikes und Interieur, Autokino und Partynight. Öffnungszeiten: Sa. 12:00–20:00 Uhr, So. 10:00–17:00 Uhr. Afterparty Samstag: ab 20:00 Uhr

