Bikes in eine wieder verwendbare Box

Als erster Hersteller der Branche setzt Riese & Müller ab sofort Mehrwegverpackungen für den europaweiten Versand von E-Bikes ein. Das Mehrweg-Konzept wurde im Vorfeld mehrere Monate lang getestet. Zum Einsatz für den Fahrradversand an die über 1000 Händler kommen Boxen aus Kunststoff, die bis zu 30-mal wiederverwendet werden können. Im Vergleich zu herkömmlichen Verpackungen können so über 70 Prozent CO2 und bis zu 210 Kilogramm Kartonage über den gesamten Lebenszyklus einer einzelnen Transportbox eingespart werden.

Die Bike-Box wurde vom Hersteller Circular Logistics zunächst für den Privatgebrauch entwickelt. Den Anstoß für die Verwendung im Großeinsatz gab Riese & Müller selbst. Die Verpackung besteht zu 60 Prozent aus recyceltem Polypropylen. Sie wird nach der Auslieferung an den Händler gefaltet und Platz sparend an Riese & Müller zurückgeschickt. Dort wird die Box geprüft und erneut für den E-Bike-Versand verwendet. Am Ende der Nutzungsphase kann sie vollständig recycelt werden. Ein weiterer Vorteil: Das Material ist robuster als die übliche Kartonage und schützt so auch das Fahrrad besser. Zudem ist sie deutlich witterungsunempfindlicher.

