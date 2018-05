World Enduro Super Series: Billy Bolt gewinnt, Manuel Lettenbichler wird Dritter

Der Brite Billy Bolt holte sich den Sieg bei der ersten Runde der World Enduro Super Series – dem Extreme XL Lagares in Portugal. Mit diesem Erfolg des Husquvarna Factory Racing Fahrers gilt er als Hauptanwärter auf den Titel „ULTIMATE ENDURO CHAMPION“. In dem unglaublich spannenden und unvorhersehbaren Kampf um Platz 1 hatte letztlich der KTM Factory Racing Fahrer Jonny Walker (GBR) gegenüber Bolt das Nachsehen. Manuel Lettenbichler (GER) komplettierte das Podium in Portugal.

Billy Bolt (GBR – 1. Platz):

“Ich bin so glücklich über den Sieg in der ersten Runde der WESS bei dem Extreme XL Lagares. Es gab einige schwierige Momente am Ende als ich auf die Ergebnisse wartete, aber es ist ein großartiges Gefühl ganz oben auf dem Podium zu stehen. Die Flussbette waren unglaublich rutschig, aber ich nahm den Kurs so wie er war und blieb auf das lange Rennen vor mir fokussiert. Auf der zweiten Runde gab ich dann Gas und nutzte die Nachzügler zu meinem Vorteil und infolge dessen schnappte ich mir Jonny.”

Jonny Walker (GBR – 2. Platz):

“Es ist wirklich gut auf dem WESS Podium mit dem zweiten Platz zu stehen. Natürlich hätte ich gerne gewonnen, aber Billy hatte einfach das bisschen extra Geschwindigkeit am Ende. Meine Eröffnungsrunde war großartig und ich schaffte es mir einen sechs Minuten Vorsprung vor allen zu erarbeiten. Aber als der erster Fahrer auf dem Kurs spielte in der zweiten Runde genau das gegen mich als ich mit sehr viel anderen Fahrern zu tun hatte. Ich denke, so ist es manchmal. Es ist schön die erste Runde im Sack zu haben und ich weiß, basierend auf meiner Geschwindigkeit von heute, kann ich Siegkandidat beim Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble sein.

Manuel Lettenbichler (GER – 3. Platz):

“Ich bin sehr zufrieden mit meinem heutigen Ergebnis. Ich bin das ganze Wochenende über stark gefahren und als ich in das Hauptrennen hineinkam, wusste ich, dass ich für ein Überraschungsresultat sorgen könnte, deshalb es ist erstaunlich die erste Runde des WESS auf Platz drei zu beenden. Es ist ehrlich gesagt das beste Ergebnis bisher in meiner Karriere. Das gibt mir jetzt viel Selbstvertrauen für den Rest der Meisterschaft und ich bin entschlossen weiterhin zu zeigen, zu was ich in der Lage bin.”

World Enduro Super Series Punktestand (nach Runde 1)

1. Billy Bolt (GBR), Husqvarna, 1000 Punkte

2. Jonny Walker (GBR), KTM, 850 Punkte

3. Manuel Lettenbichler (GER), KTM, 770 Punkte

4. Taddy Blazusiak (POL), KTM, 690 Punkte

5. Graham Jarvis (GBR), Husqvarna, 610 Punkte

World Enduro Super Series Zeitplan 2018

Runde 1: Extreme XL Lagares (POR), 11. – 13. Mai

Runde 2: Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble (AUT), 31. Mai – 3. Juni

Runde 3: Trèfle Lozérien AMV (FRA), 8. – 10. Juni

Runde 4: Red Bull Romaniacs (ROM), 24. – 28. Juli

Runde 5: Red Bull 111 Megawatt (POL), 8. September

Runde 6: Gotland Grand National (SWE), 26. – 27. Oktober

Runde 7: Red Bull Knock Out (NED), 10. November

iridewess.com

Foto Credits: Wess