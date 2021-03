Bio-Hybrid Pick-up: Die Cargo-Version

Nach der Passagier-Variante Duo erscheint nun das Bio-Hybrid „Pick-up“ als Cargo-Version auf dem Markt. Das zweite Modell des Nürnberger Unternehmens Bio-Hybrid. Auch die Cargo-Version ist ein überdachtes Pedelec mit elektrischer Antriebsunterstützung. Das Bio-Hybrid Pick-up kostet 11.390 Euro (D). Es ist ab sofort gegen eine Anzahlung von 490 Euro (vorerst) für den deutschen Markt online bestellbar.

Die so genannte Pionier-Edition des elektrischen Lastenfahrrads auf vier Rädern unter anderem ausgestattet mit einer portablen Batterie plus Ladegerät. Weiters mit LED-Lichtsystem, vollgefedertem Fahrwerk und hydraulischen Scheibenbremsen. Außerdem: 5-Zoll-Multi-Touch-Display und eine Navigation mit topologiebasierter Reichweitenberechnung. Die Ladefläche besteht in der Pionier-Edition aus einem Reling-Aufbau. Mit einer Hecktür und einem Wandset. Ab September liefert Bio-Hybrid die Cargo-Version Pick-up in der Reihenfolge der Bestelleingänge.

Neben der Passenger- und Cargo-Variante solle heuer auch noch die Variante „Work“ folgen. Mit speziellen Aufbauten für Handwerker und Landschaftspfleger. Und die Version „Box“, mit geschlossener Box für Kurier-, Express- und Paketdienste.

