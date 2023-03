BistroBox – Der Tankstellenshop der Zukunft

Der BistroBox Tankstellenshop der Zukunft steht in Österreich. Smart und rund um die Uhr geöffnet. Im oberösterreichischen Steyr können Autofahrer ihn seit kurzem betreten. In der Sierningerstraße an der westlichen Ortsausfahrt.

Dort hat das Franchise-Unternehmen BistroBox mit seinem ersten “24/7 Smart Store” einen völlig neuen, komplett digitalisierten Tankstellenshop eröffnet. Ohne Personal vor Ort. Kunden können an der stark besuchten Avanti-Tankstelle täglich rund um die Uhr tanken. Und in der BistroBox etwas essen und gleichzeitig einen Einkauf erledigen. Das Sortiment ist im neuen Konzept auf mehr als 230 Produkte erweitert. Sämtliche Abläufe von der Bestellung und Bezahlung über die Zubereitung bis zur Entnahme sind vollautomatisiert. Ein virtueller Rundgang ist auf www.bistrobox.com/zukunft-tankstelle möglich.

In dem insgesamt rund 60 m² großen Verkaufsraum mit mehreren Sitzplätzen können Kunden sogar täglich frisches Brot kaufen. Aber auch Eis, Tabakwaren, sowie Auto-Betriebsmittel wie Motoröl, Scheibenklar oder Reinigungstücher. Im Mittelpunkt steht die extrem einfache Kaufabwicklung für die Kunden.

„Auf einem großen Touchdisplay bestellt man alles und bezahlt per Karte oder Handy. Dann liefern die einzelnen Stationen im Shop alle gewählten Produkte vollautomatisch aus”, so BistroBox-Geschäftsführer Klaus Haberl.

Konzept trifft globale Trends

In Steyr präsentiert das Unternehmen, das österreichweit bereits 47 Standorte betreibt, den nächsten großen Schritt. Auf dem Weg zur Vollautomatisierung und Digitalisierung im Bereich der Tankstellen-Convenience. „Wir sind davon überzeugt, dass so die Zukunft einer innovativen Tankstelle aussieht. Die ihr volles Frequenz-, Umsatz- und Gewinnpotenzial nutzt. Und gleichzeitig den globalen Trends folgt”, so Haberl. Dazu zählt laut dem Start-up-Mitbegründer unter anderem der Wunsch der Menschen nach flexibler Tagesgestaltung. Aber auch die steigende Beliebtheit von hochwertigem ‘Convenience Food’. Und mehr betriebliche Kosteneffizienz durch Automatisierung sowie die wachsende Personalknappheit. Auch in der Systemgastronomie.

Hohe Nachfrage – Potenzial für internationale Expansion

Der Personalbedarf für eine BistroBox – der Tankstellenshop der Zukunft – liegt im Minimalbereich. Den gesamten Shop kann eine Einzelperson führen. Der Store wird mit wenig Aufwand täglich frisch bestückt, den Rest erledigt das ausgeklügelte technische System der erfolgreichen Franchise-Kette.

„Wir orten derzeit viel Potenzial für weitere Expansion, besonders hinsichtlich Kooperationen mit Tankstellenketten, nicht nur in Österreich, auch international”, sagt Haberl. BistroBox verzeichnet aktuell eine außerordentlich große Nachfrage in dem Bereich.

Fast schon im Wochentakt haben die Gründer Jürgen Traxler, Klaus Haberl und David Kieslinger Manager von großen europäischen Tankstellenketten zu Gast. Die wollen sich das neue Konzept im Live-Betrieb ansehen. „Wir sehen uns als idealer Partner für Verkehrs- und Hochfrequenzstandorte. Wie eben Tankstellen, aber auch Autobahnraststätten, Ladeparks für E-Autos oder Bahnhöfe”, so Haberl.

www.bistrobox.com

Über BistroBox

Das Unternehmen BistroBox wurde praktisch an der Fachhochschule Wels (OÖ) „geboren”. Die Gründer Klaus Haberl, Jürgen Traxler und David Kieslinger entwickelten das Konzept eines innovativen Heißluft-Pizzaofens zur Selbstbedienung für ihre Studienkollegen in der Mensa. Das Projekt führte 2009 zur Unternehmensgründung. Aus der ursprünglichen Idee des Pizzaofens ist mittlerweile das innovative Franchisesystem BistroBox geworden. BistroBox als „24h Selfservice Pizzeria“. Die Kunden wählen ihre Lieblingspizza auf einem Touchscreen und starten den Backvorgang Ihrer Pizza, die in nur zwei Minuten ofenfrisch serviert wird. Getränke, Snacks und frisch gemahlener Kaffee runden das Angebot der Selbstbedienungspizzeria ab.

Daten & Fakten zu BistroBox

Gründer und Geschäftsführer: Klaus Haberl, Jürgen Traxler, David Kieslinger

Firmenzentrale: Holzhausen (OÖ)

Mitarbeiter in der Zentrale: 15

Standorte in Österreich: 47

Franchisepartner: 23

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp