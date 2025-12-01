Blaupunkt bringt mit der Stabantenne ein Stück Automobilgeschichte zurück

01.12.2025Aktuell, Produkte
Blaupunkt bringt mit der Stabantenne ein Stück Automobilgeschichte zurück – Die automatische Stabantenne war in den 1980er- und 1990er-Jahren ein Merkmal der gehobenen Fahrzeugklasse. Doch mit der Zeit sah man die charakteristische Antenne zunehmend seltener.
Heute erlebt sie als stilvolles und funktionales Detail an klassischen Fahrzeugen ein echtes Comeback. Darum legt Blaupunkt die selbst ausfahrende Teleskopantenne neu auf. Mit der Autojet 25 bietet das Unternehmen nun eine elektrisch ausfahrbare Motorantenne für die Kotflügelmontage, die sogar die Option für DAB+ mitbringt.
Blaupunkt-autojet-25-wiring Schaltplan

Die Autojet 25 ist eine elektrisch ausfahrbare FM-Antenne für den Frequenzbereich 87,5 bis 108 MHz. Sie verfügt über fünf Teleskopabschnitte und wird mit 12 Volt Spannung betrieben. Das schraubbare Anschlusskabel (M10×75 auf DIN-Stecker) mit einer Kabellänge von 1,4 Metern ermöglicht dabei eine unkomplizierte und flexible Installation.

Die Befestigung erfolgt über eine Karosseriebohrung mit einem Durchmesser von 14,5 Millimetern. Damit lässt sich die Antenne an vielen Fahrzeugmodellen einfach nachrüsten. In Verbindung mit Aktivsplittern – wie dem Blaupunkt DAB-S-22a (DIN-DIN/SMB) – eignet sie sich zudem ideal für DAB+-Empfang.

Nach Anschluss an die Stromversorgung fährt die coole Antenne beim Einschalten des Radios dann automatisch aus und beim Ausschalten wieder ein. Damit sich der Stab harmonisch in das Erscheinungsbild des Fahrzeugs fügt, bietet Blaupunkt die Antenne in Schwarz oder Chrom. Sie verleiht einem Old- oder Youngtimer ganz elegant den Stil vergangener Jahrzehnte und kombiniert gleichzeitig eine moderne Empfangstechnik. Ab sofort ist die Blaupunkt Autojet 25 in beiden Farben für je 89 Euro UVP im Onlineshop sowie im Handel erhältlich.

 

 

