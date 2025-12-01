Blaupunkt bringt mit der Stabantenne ein Stück Automobilgeschichte zurück

Die Autojet 25 ist eine elektrisch ausfahrbare FM-Antenne für den Frequenzbereich 87,5 bis 108 MHz. Sie verfügt über fünf Teleskopabschnitte und wird mit 12 Volt Spannung betrieben. Das schraubbare Anschlusskabel (M10×75 auf DIN-Stecker) mit einer Kabellänge von 1,4 Metern ermöglicht dabei eine unkomplizierte und flexible Installation.

Die Befestigung erfolgt über eine Karosseriebohrung mit einem Durchmesser von 14,5 Millimetern. Damit lässt sich die Antenne an vielen Fahrzeugmodellen einfach nachrüsten. In Verbindung mit Aktivsplittern – wie dem Blaupunkt DAB-S-22a (DIN-DIN/SMB) – eignet sie sich zudem ideal für DAB+-Empfang.

Nach Anschluss an die Stromversorgung fährt die coole Antenne beim Einschalten des Radios dann automatisch aus und beim Ausschalten wieder ein. Damit sich der Stab harmonisch in das Erscheinungsbild des Fahrzeugs fügt, bietet Blaupunkt die Antenne in Schwarz oder Chrom. Sie verleiht einem Old- oder Youngtimer ganz elegant den Stil vergangener Jahrzehnte und kombiniert gleichzeitig eine moderne Empfangstechnik. Ab sofort ist die Blaupunkt Autojet 25 in beiden Farben für je 89 Euro UVP im Onlineshop sowie im Handel erhältlich.