Blech auf dem Teppich

In der Welt des Automobils gibt es die ungewöhnlichsten Nischen. Und auf die Idee, Kultsportwagen und Oldtimer mit Teppichen zu verknüpfen, kommen nur Leute vom Fach. Was dabei herauskommt, wenn automobile Pretiosen auf hochwertiger Auslegeware platziert werden, zeigt der Bildband „Cars & Carpet“. Die Teppichexperten von Object Carpet haben einen 120-seitigen Katalog erstellt. Darin präsentieren sie eine Vielzahl von Fahrzeugen, jeweils auf passenden textilen Bodenbelägen.Wer ein Exemplar des Prachtbandes – laut Object Carpet ein „bedeutendes Zeitdokument“ – sein eigen nennen will, braucht allerdings gute Verbindungen zum Hause, denn er ist nicht frei verkäuflich. Nähere Infos unter www.object-carpet.com/de

