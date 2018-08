BMC-Sportluftfilter hat einen neuen Onlineshop

Wer mehr Leistung aus dem Motor seines Autos holen möchte, hat dafür vielfältige Möglichkeiten. Eine der kostengünstigsten und einfachsten Maßnahmen ist der Einbau eines neuen Luftfilters bzw. einer Airbox. Gerade bei Saugmotoren kann sich dadurch das Ansprechverhalten deutlich verbessern. Ein langjähriger und äußerst erfahrener Hersteller solcher Produkte sind die italienischen Spezialisten von BMC. Seit mehr als 20 Jahren ist das Unternehmen in diesem Bereich aktiv. Sogar Formel 1-Teams vertrauen auf die speziell entwickelten Luftfilter von BMC.

Nun kann bequem Online bestellt werden

Da natürlich nicht jeder einen Autoteilehändler vor der Haustür hat, der diese Luftfilter im Programm hat, hat der Hersteller einen Online Shop eingerichtet. Nun kann man die Produkte der Marke BMC bequem und einfach von zu Hause bestellen.

Für fast jedes Fahrzeug ist was dabei

Erhältlich sind Ersatzluftfilter in verschiedenen Größen und Formen. Aber auch verschiedenste Airboxen sowie Air Intake-Systeme gibt es. Die Suche nach

dem passenden Produkt geht Schritt für Schritt: Nach Auswahl der Produktgruppe kann das eigene Auto einfach über die Marken- und Modellauswahl gefunden werden. Ferner stehen auch Universal-Airboxen zur Wahl. Bezahlt wird via PayPal oder Klarna. Der Versand der bestellten Ware erfolgt in der Regel innerhalb von vier Werktagen. Händleranfragen sind ebenfalls erwünscht.

