BMW 2er Coupé mit 245 PS-Motor

Ab März bringt BMW das 2er Coupé auch mit einem 245 PS-Motor. Es ist ein 2,0-Liter-Vierzylinder, der im 230i 245 PS/180 kW leistet. Und bis zu 400 Newtonmeter stemmt. Der Antrieb erfolgt per Achtgang-Steptronic-Sportgetriebe an die Hinterachse. Der WLTP-Normverbrauch bewegt sich je nach Ausstattung und Bereifung zwischen 6,5 und 7,2 Liter . Zum Serienumfang gehören Schaltwippen am Lenkrad und eine Launch Control. Mit der beschleunigt das neue BMW 230i Coupé innerhalb von 5,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Optional ist für die neue Modellvariante unter anderem ein M-Sportdifferenzial im Hinterachsgetriebe erhältlich.

