BMW 330e schafft bis zu 60 Kilometer elektrisch

Mit der Einführung des neuen 3er G20 wird BMW ab Sommer 2019 auch wieder ein Plug-in-Hybridmodell anbieten. Der erstmals verwendete „XtraBoost“ erhöht die Systemleistung kurzeitig zusätzlich. Die elektrische Reichweite verdoppelt sich im Vergleich zum Vorgängermodell auf bis zu 60 Kilometer. Die Verbrauchs- und Emissionswerte sinken um mehr als zehn Prozent auf einen Normwert von bis zu 1,7 Liter je 100 Kilometer und bis zu 39 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer.

Vierzylinder + E-Motor

Das Antriebssystem setzt sich aus einem 2,0 Liter großen Vierzylinder-Twinturbo mit 184 PS und einem Elektromotor zusammen, der eine Dauerleistung von 68 PS und eine Spitzenleistung von 113 PS generiert. Das addiert sich zu einer Systemleistung von 252 PS sowie einem maximalen Drehmoment von 420 Newtonmetern. Damit beschleunigt die Limousine in sechs Sekunden von null auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit beläuft sich auf 230 km/h. Im Hybrid-Fahrmodus kann der 330e mit einer Geschwindigkeit von bis zu 110 km/h rein elektrisch fahren – 30 km/h schneller als das Vorgängermodell. Im Modus „Electric“ ist lokal emissionsfreies Fahren sogar mit bis 140 km/h – bisher: 120 km/h – möglich.

Wenn’s a bisserl mehr sein darf

Eine Neuheit ist der „XtraBoost“. Er lässt sich im Sportmodus aktivieren und stellt temporär bis zu 41 Zusatz-PS bereit. Der Extraschub bewirkt ein intensiveres Beschleunigungserlebnis als in einem herkömmlich angetriebenen Fahrzeug mit vergleichbarer Motorleistung und steht auch beim Kickdown-Manöver sowie in der in der M/S-Stellung des Getriebewählhebels zur Verfügung. Dazu gehören erstmals bei einem Hybrid-Modell von BMW eine sportliche Fahrpedal-Kennlinie sowie ein spezifisches Schaltprogramm des Acht-Gang-Steptronic-Getriebes einschließlich Bremsrückschaltungen. Für den 330e haben die Bayern außerdem eine modellspezifische Soundabstimmung kreiert, die im Innenraum für eine emotionale Akustik sorgt. (ampnet/jri)

