BMW & 3T – Gravelbike Sonderedition

Der bayrische Hersteller von Premium-Automobilen und die führende italienische Fahrradmarke 3T haben ihre Zusammenarbeit verkündet, um BMW Kunden die Freude am Fahrradfahren nahezubringen. Die Sonderedition basiert auf dem extrem beliebten Exploro Allroad Bike von 3T. Sie kann von abenteuerlustigen BMW Kunden in zwei Farbvariationen bestellt werden.

Carbon meets Leder

„Wir wussten sofort, dass wir mit 3T zusammenarbeiten wollen, da das Exploro-Modell von 3T das beste Gravelbike auf dem Markt ist und unseren Kunden die perfekte Kombination aus Leistung, Luxus und Fahrvergnügen bieten kann“, sagt Gaston Streiger, Leiter BMW Lifestyle. Das durch seine elegante Silhouette und klare Linien gekennzeichnete Gravelbike ist nahtlos auf das minimalistische BMW Design abgestimmt. Es fügt sich somit perfekt in das Lifestyle-Produktsortiment ein.

Hochwertigkeit und Leistungsfähigkeit sind die zentralen Design-Elemente. Somit ist das 3T FOR BMW Bike mit einem aerodynamischen Carbonrahmen, der weltweit leichtesten Carbon-Aero-Kurbel (hergestellt im italienischen Carbon-Werk von 3T), einem exklusiven Brooks-Ledersattel und dazu passenden Brooks-Ledergriffen ausgestattet. Fulcrum-Laufräder und widerstandsfähige Schwalbe One Speed-Reifen sorgen auch bei maximaler Geschwindigkeit für hohe Griffigkeit auf jedem Untergrund. Vom Kopfsteinpflaster bis hin zu Teer, Feldweg, Schotter und Geröll. Die innovative Shimano GRX-Schaltgruppe für Gravelbikes zeugt von höchster Qualität bis in die kleinsten Details.

„Wir sind sehr stolz, dass BMW 3T als exklusiven Partner für die Fertigung der Sonderedition des 3T FOR BMW Bike‘s ausgewählt hat. BMW steht für „Freude am Fahren“ und mit dem 3T FOR BMW Bike möchten wir dieses Gefühl auch für Allroad-Fahrräder bieten“, sagt René Wiertz, Miteigentümer und CEO von 3T.

Das 3T FOR BMW Bike ist in Kürze in beiden Farbvariationen bei ausgewählten BMW-Händlern und 3T Experience Centers erhältlich

Unverbindliche Preisempfehlung für Österreich: 3T FOR BMW Bike (Grau/Grau) – 5.500 EUR 3T FOR BMW Bike (Grau/Blau) – 5.500 EUR

