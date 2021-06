BMW 4er – Gran Coupé als M

Voraussichtlich im November BMW kommt der neue 4er Gran Coupé – erstmals auch als M. Auffällig am neuen 4er ist die riesige Kühlergill-Niere. Im Vergleich zum Vorgänger wächst die neue Generation deutlich. Bei der Länge legt der Gran Coupé um stolze 14 Zentimeter auf 4,78 Meter zu.

In der Breite sind es fast drei und in der Höhe über fünf Zentimeter. Damit einher geht ein auf 2,86 Meter gewachsener Radstand. Und breitere Spurweiten vorne wie hinten. Das Kofferraumvolumen stiegt um fast 40 auf 470 Liter. Türen mit rahmenlosen Scheiben und flächenintegrierte Griffe sowie die Schulterpartie prägen die Silhouette. Die Dachlinie mündet in eine deutlich ausgestellte Luftabrisskante auf der Gepäckraumklappe.

Spitzenmodell des 4er BMW Gran Coupé als M ist der BMW M440i x-Drive Gran Coupé. Den treibt ein 275 kW/374 PS starker Reihensechszylinder an. Die übrigen Motoren decken ein Leistungsspektrum von 135 kW/184 PS bis 180 kW/245 PS ab. Serienmäßig sind sie an ein Achtgang-Steptronic-Getriebe gekoppelt.

Das serienmäßige BMW-Live-Cockpit-Plus umfasst das Bediensystem i-Drive. Mit einem 8,8 Zoll großen Kontrolleinsatz und einem 5,1-Zoll-Farbdisplay im Instrumentenkombi. Auf Wunsch ist eine vollständig digitale Ausführung mit 12,3 und 10,25 Zoll großen Displays zu haben.

