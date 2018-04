BMW 8er 2018: Das letzte Feintuning vor dem Serienstart

Die 8 steht bei BMW für die Spitze

Die Nummer 8 steht bei BMW immer schon für Modell mit besonderen sportlichem Ambitionen gepaart mit Luxus, besonders guter Ausstattung und Exklusivität. Man denke dabei nur an den limitierten Z8 wo jeder Käufer die Entstehung des eigenen Fahrzeugs in Form eines Buchs dazubekommen hat. Auch der BMW 8er aus den 90ern mit den charakteristischen „Schlafaugen“ gehöre dieser Reihe an und hat heute noch Fans. Die Preise für die selten Zwölfzylinder 850CSI gehen schon durch die Decke. Seit einigen Jahren gibt es keine Nummer 8 mehr bei BMW. Nun will man diese wieder aufgreifen.

Antrieb und Fahrwerk werden feingetunt

Im Mittelpunkt stehen die finale Abstimmung der Antriebs- und Fahrwerksregelsysteme und der BMW M850i xDrive Coupé. Die Topversion des neuen Luxus-Sportwagens hat einen vollständig neu entwickelten V8-Motor, eine aktive Differenzialsperre im Hinterachsgetriebe, Wankstabilisierung und Integral-Aktivlenkung. Gemeinsam bilden sie ein perfekt zusammengestelltes Paket für faszinierende Sportlichkeit und souveränen Komfort.

Der Motor wurde komplett neu entwickelt

Das neue Triebwerk mobilisiert mit 530 PS (390 kW) und 750 Newtonmetern Drehmoment gegenüber dem Vorgängermotor 68 PS (50 kW) und 100 Nm mehr. Das Drehmomentmaximum wird bereits bei 1800 Umdrehungen in der Minute erreicht, die Kraft wird über ein Acht-Gang-Steptronic-Sportautomatik übertragen.

Foto Credit: Fabian Kirchbauer Photography