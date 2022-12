BMW baut in Ungarn Batteriefabrik

BMW baut an seinem künftigen Standort Debrecen in Ungarn auch eine Batteriefabrik für Hochvoltbatterien. Dadurch entstehen neben der Fahrzeugproduktion rund 500 zusätzliche Arbeitzsplätze. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich in den nächsten drei Jahren auf über zwei Milliarden Euro. Die Bauarbeiten für das Fahrzeugwerk für die „Neue Klasse“ starteten vor einem halben Jahr. Die Batterieproduktion soll eine Fläche von mehr als 140.000 Quadratmetern umfassen. (aum)

