BMW bringt den Big Boxer in die Serie

Nächstes Jahr bringt BMW den Big Boxer in die Serie. Um den Prototyp eines neuartigen BMW-Boxermotors hat man ein einzigartiges Fahrzeug geschaffen. Der Name: „The Revival Birdcage“. Verantwortlich dafür sind die US-amerikanischen Motorrad Customizer von Revival Cycles. Das Bike präsentierte man bei der Handbuilt Show in Austin/Texas. Und BMW bringt den Big Boxer bereits kommendes Jahr in einem Serienfahrzeug für das Cruiser-Segment.

Inspiriert haben das Revival Cycles-Team die Rekordmaschinen der späten 1920er und 1930er Jahre von Ernst Hennes. Die Entwicklungszeit des Fahrzeugkonzepts betrug knapp sechs Monate. Vor Ort spekulierte man bereits viel über den großvolumigen Prototypen-Motor .

Äußere Geometrie und die sichtbaren Elemente erinnern an die Bauweise der BMW Motorrad-Boxermotoren aus den 1960er Jahren. So auch die oberhalb der Zylinder in verchromten Schutzrohren verlaufenden Stößelstangen. Aber eben mit deutlich größerem Hubraum und moderner Luft-Öl-Kühlung.

