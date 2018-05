BMW Challenge des Histo Cup: Leon Unger stark unterwegs

Mit dem ersten Durchgang auf Platz drei und dem zweiten auf Platz zwei, führt der Steirer Leon Unger die Tabelle an. Gabriel Scherdi holt sich wieder die BMW E30 Wertung.

BMW 325 Challenge – Rennen 1

Der Polesetter aus Salzburg, Tobias Weichenberger, konnte seine Position optimal nutzen und gewann sein erstes Challenge Rennen gleich bei der Heimpremiere. Zweiter wurde der Steirer Gerald Hofer vor seinem Landsmann Leon Unger, der auch die schnellste rund drehte und mit einem Extrapunkt belohnt wurde. Der Vorjahreszweite Max Zupanic konnte nach Pech im Qualifying noch den sechsten Platz belegen. Die BMW E 30 Cup Wertung holte sich der Deutsche Gabriel Scherdi vor Klaus Holzinger (OÖ) und Oliver Parg (D). Nach dem Rennen wurden im Parc Fermé alle Fahrzeuge in Auftrag vom Veranstalter in 30 Punkten genau kontrolliert. Es gab einige Beanstandungen, die bis zum nächsten Rennen behoben werden müssen.

BMW Challenge – Rennen 2

Die ersten acht Positionen des ersten Rennens wurden in der Startaufstellung umgedreht. So stand der Ungar Arpad Viszokay auf der Pole und neben ihm Charly Habenbacher. Den besten Start erwischte der Grazer Max Zupanic aus der zweiten Reihe, der sich damit ein wenig absetzen konnte. Dahinter entbrannte ein Kampf um die zweite Position. Tobias Weichenberger kämpfte sich von Position acht bis auf den zweiten Platz vor ehe ihn ein Antriebswellenbruch stoppte. Somit wurde hinter dem Sieger Zupanic der Oberösterreicher Manfred Zaunbauer zweiter, dicht gefolgt vom jungen Steirer Leon Unger. Dieser machte sich mit dem zweiten Podiumsplatz selbst ein Geburtstagsgeschenk. In der Gesamtwertung nach vier Rennen führt nun Leon Unger mit 66 Punkten die Tabelle an, gefolgt von Matthias Heinemann (58) und Manfred Zaunbauer (56).Die BMW E 30 Wertung holte sich wieder Gabriel Scherdi, diesmal vor Oliver Parg und Klaus Holzinger.

Weitere Informationen:

www.histo-cup.at

Foto-Credit: Histo Cup