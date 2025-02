BMW & EAS Batteries auf der Beschleunigungsspur

EAS Batteries beschleunigt die Entwicklung zylindrischer Batteriezellen Nordhausen. EAS Batteries hat mit seinem Kompetenzzentrum Batteriezelle die BMW Group bei der Entwicklung seiner ersten zylindrischen Batteriezellen unterstützt.

Die Rundzellen haben einen Durchmesser von 46 Millimetern und dienen dem rein elektrischen Antrieb zukünftiger BMW Modelle. Im September 2022 hat die BMW Group das zylindrische Zellformat offiziell vorgestellt. Das Ziel der Kooperation zwischen der BMW Group und EAS Batteries war, die Entwicklung der Batteriezellen zu beschleunigen und BMW damit einen Zeitvorteil zu verschaffen.

Und das ist gelungen. „EAS Batteries hat uns in der frühen Phase der Entwicklung der Rundzelle zum Beispiel durch die Bereitstellung von Prototypzellen hervorragend unterstützt und die Entwicklungszeit der BMW – Zelle deutlich verkürzt“, so Peter Lamp, Leiter Technologie Batteriezelle der BMW Group. Design, Chemie und Prozesse: konstruktive Zusammenarbeit EAS Batteries hat BMW sowohl mechanisch als auch elektrochemisch zugearbeitet, so dass BMW frühzeitig über das Design und die Zellchemie der neuen Zelle entscheiden und die entsprechenden Prozesse zeitnah definieren konnte.

Auch zukünftig setzt man auf die Technologiepartnerschaft mit EAS. Michael Deutmeyer, Geschäftsführer der EAS Batteries GmbH, hebt hier die Kontaktierung hervor: „Mit der Lizensierung unserer patentierten Kontaktierungstechnologie, dem ‚tabless contacting‘, tragen wir entscheidend dazu bei, die Hochstromfähigkeit des neuen BMW Zelldesigns abzusichern.“

