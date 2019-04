BMW-Fabrik Berlin – Drei Millionen Motorräder

Drei Millionen Motorräder wurden in den vergangenen 50 Jahren in der BMW-Fabrik Berlin produziert. Das dreimillionste Motorrad aus dem BMW Group-Werk Berlin lief dieser Tage vom Band. Eine BMW S 1000 RR. Seit genau 50 Jahren fertigte BMW Motorräder in Spandau. In der Zeit hat sich die Anzahl der Arbeitsplätze fast versechsfacht. Heute arbeiten 2100 Mitarbeiter in der Berliner Produktion.

1939 hatte BMW den Standort Berlin übernommen. Im Jahr 1975 verließ das 100.000-ste Motorrad aus Berlin die Montagehallen. Die Schallmauer von einer Million Motorrädern durchbrach das Werk 2001. Zehn Jahre später feierte die Belegschaft das zweimillionste BMW Motorrad aus Berliner Produktion.

