BMW forscht an Feststoffbatterien

Im Rahmen des Programms Important Projects of Common European Interest (IPECI) forscht BMW an Feststoffbatterien. Eines der Ziele des Programms ist das Teilhaben am E-Mobilitätsmarkt ohne Abhängigkeit von Drittländern.

BMW konzentriert sich dabei auf die Forschung und Validierung der Feststoffbatterien („All-Solid-State-Battery“, ASSB). Eine Technologie als Möglichkeit zum Durchbruch für den automobilen Anwendungsbereich.

Das Unternehmen will Produkte aus den Bereichen Batteriezelle sowie Batterie-Module und -Systeme entwickeln. Mit einer verbesserten Funktionalität und signifikant verbesserter Kostenstruktur. Dabei integriert man auch das Recycling, respektive die Verwertbarkeit der Speicher nach ihrem Einsatz im Automobil.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp