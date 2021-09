BMW: Fußrasten mit Sicherheitsproblemen

BMW hat bei Marktbeobachtungen festgestellt, dass es im Zubehörprogramm bestimmte verstellbare Fußrasten mit Sicherheitsproblemen gibt. Und zwar in Einzelfällen aus dem Programm für GS-Modelle. Es kann zu Spannungskorrosionsrissen an den Schraubbolzen kommen. Die Fußrasten wurden für die R 1200/1250 sowie die F 750 GS und F 850 GS angeboten.

Es handelt sich um die Teile mit den Nummern 77 25 2 452 958 (links), 77 25 2 452 960 (rechts) und 77 25 2 465 256 (Satz). BMW bittet betroffene Kunden, sich an einen BMW-Händler zu wenden, um die Teile auszutauschen. Wo dass nicht möglich ist, bietet der Motorradhersteller die Rückrüstung auf die Serienrasten und Erstattung des Kaufpreises in Form eines Gutscheins an.

