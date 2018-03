BMW M2 – Mehr Sport/Fahrkomfort per App und adaptivem Gewindefahrwerk

BMW M2 – Mehr Sport/Fahrkomfort mit adaptivem Gewindefahrwerk per App. Der BMW M2 ist ein pures Sportgerät und überzeugt viele M-Enthusiasten. Während BMW M3 und M4 optional mit einem adaptiven Fahrwerk erhältlich sind, ist dass beim BMW M2 nicht der Fall. KW entwickelte für den M2 ein adaptives Gewindefahrwerk zum Nachrüsten.

Elektronisch geregelt

Je nach Fahrsituation verleiht das elektronisch geregelte KW DDC ECU Gewindefahrwerk dem BMW ein komfortableres oder ein straffes Fahrverhalten. Über den DDC-Taster können Fahrer bei Bedarf zwischen den Fahrmodi „Comfort“, „Sport“ und „Sport+“ wechseln. Wer mag, kann über die mit Apple iOS und Android kompatible DDC App intuitiv eigene Dämpfereinstellungen vornehmen. Im Rahmen des Teilegutachtens ermöglicht das DDC ECU Gewindefahrwerk eine stufenlose Tieferlegung von bis zu 45 Millimeter. Für 3.499 Euro (D) ist das KW DDC ECU Gewindefahrwerk für den BMW M2 erhältlich.

Per Knopfdruck oder App

„Auf Knopfdruck wechselt das DDC innerhalb von Millisekunden auf die verschiedenen Dämpferabstimmungen“, so Johannes Wacker, KW Produktmanager. „Oder per App können die Fahrer unabhängig von der Vorder- und Hinterachse eigene Setups per Smartphone einstellen.“ Die stufenlose Dämpfereinstellung erlaubt es dabei, entweder von einer maximalen Komfortkennung mit einer sehr weichen Dämpfung (in der App mit 0% angezeigt) bis hin zum straffesten Dämpfer-Setup (in der App mit 100% angegeben) das DDC Gewindefahrwerk individuell auf die eigenen Ansprüche und Vorlieben abzustimmen.

Seit über fünf Jahren bietet der Fahrwerkhersteller sein elektronisches Gewindefahrwerk an, teilweise wird es auch in der Erstausrüstung genutzt. Mehr unter www.kwsuspensions.de