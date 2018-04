BMW M2 mit 430PS von Alpha-N Performance

Das passiert, wenn sich Alpha-N Performance dem – schon serienmäßig schnellen M2 – annimmt.

Ein Reihensechszylinder im Kompaktsportler

Wenn der M2 aus den Werkshallen in Leipzig rollt, ist er mit den 370-Serien PS alles andere als langsam. Mit seinem Reihensechser hat er sich innerhalb kürzester Zeit eine große Fangemeinde aufgebaut. In dieser Fahrzeugklasse gibt es ja kaum mehr Motoren mit mehr als 4 Zylindern. Deshalb fühlt sich der Münchner auf Rundkursen ja von Haus aus wohl. Alpha-N hat diesen Umstand nun noch verstärkt.

Öhlins-Fahrwerk, Akrapovic-Auspuffanlage und mehr Power

Unter dem Blechkleid sorgen nun ein Fahrwerk von Öhlins für noch besseren Straßenkontakt. So wetzt der Zweier noch schneller um Kurven. Passend dazu erhielt der Sechsender eine Leistungssteigerung samt Eintragung, sodass der mit Doppelkupplungsgetriebe ausgerüstete Kompaktsportler nach wie vor problemlos im öffentlichen Straßenverkehr gefahren werden kann. Das Ergebnis sind 430 PS, was einem Plus von 60 PS entspricht. Akustisch untermalt wird das Spektakel von der Akrapovic-Auspuffanlage aus Titan.

Fast schon ein Cup-Racer

Auch an der Optik hat der Tuner gefeilt. Dank des M-Performance Kühlergrill und dem M2 GP-Frontspoiler nähert sich der M2 noch mehr einem Cup-Racer an. Vor der Hinterachse greifen Carbon-Flaps den „Cup-Look“ erneut auf. Abgerundet wird die Gesamtoptik durch den M-Performance-Diffusor mit den vier Endrohren. Die werksseitigen 19-Zoll Räder wurden pulverbeschichtet und passen sehr gut zur matt-grau folierten Karosserie. Die roten Zierstreifen vorne, hinten und an den Flanken setzten farbige Akzente. Verantwortlich für die Folierung ist die Firma „Vollverklebt.de“. Innen wurde ein Display von „Awron“ montiert, welches Zusatzinfos bezüglich der Fahr- und Motorparameter anzeigen kann.

