Manhart bläst den M4 DTM Champion Edition auf

Manhart Performance hat sich der auf 200 Stück limitierten DTM Champion Edition des BMW M4 angenommen. Unter der Nomenklatur MH4 GTR spendiert der Tuner dem Coupé 708 PS und 980 Newtonmeter (Nm). Erreicht wurden die Werte durch eine Abstimmung der Motorelektronik, einen Ladeluftkühler, eine Carbon-Ansaugung, Laderohre aus Aluminium, einer Downpipe ohne Kats und eine Edelstahlabgasanlage mit Klappenfunktion. Das Doppelkupplungsgetriebe wurde ebenfalls überarbeitet.

Um die Optik an die Leistungskur anzupassen, ergänzt Manhart einen Carbon-Frontspoiler mit Zusatzlippe, einen neuen Heckflügel und einen Carbon-Diffusor. M-Performance-Spoilerlippen auf der Kofferraumklappe und den Außenspiegelkappen komplettieren das neue Erscheinungsbild. Die Karrosserie wurde ebenfalls umgestylt.

Den Kontakt zur Straße stellen Manhart Concave-One-Felgen in 9×20 und 10,5×20 Zoll her, die mit Reifen in den Dimensionen 255/35 und 295/30 bezogen sind. Im Innenraum sorgen ein M-Performance-Parts-Lenkrad mit Alcantarabezug, Recaro-Schalensitze mit Teilleder, sowie diverse Carbon-Elemente für einen neuen Look. Mehr Manhart auf www.automagazin.at

