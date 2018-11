BMW M4 mit 800PS aber ohne Lenksäule

Schaeffler Paravan Technologie präsentiert auf der Essen Motor Show (–9.12.2018) einen BMW M4 mit 800 PS, der mit Drive-by-wire-Technologie ausgestattet ist und keine Lenksäule mehr hat. Das neu gegründete Unternehmen – ein Joint Venture der Schaeffler AG (90 Prozent) und der Paravan GmbH (zehn Prozent) – das im Oktober dieses Jahres die Aktivitäten der „Paravan Industry“ übernommen hat, wird die „Space Drive“-Technologie in Zukunft weiterentwickeln.

Das einzige dreifach redundante System auf dem Markt

Mit dem Drive-by-wire-System Space Drive II bietet Schaeffler Paravan nach eigenen Angaben als weltweit einziger Hersteller ein dreifach redundantes Drive-by-wire-System zur Steuerung von Gas, Bremse und Lenkung, welches den höchsten Qualitäts- und Fertigungsrichtlinien entspricht und über eine TÜV- und Straßenzulassung verfügt. Damit ist es für das autonome Fahren in Stufe 4 und 5 – vollautomatisiert bzw. fahrerlos – sofort einsetzbar und nachrüstfähig.

Mechanik überflüssig

Das System stellt eine Verbindung zwischen der Sensorik, künstlicher Intelligenz und Bremse, Gas und Lenkung her. Mit dem Lenksystem „Steer-by-wire“ kann zukünftig auf eine mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Rädern – der Lenksäule – verzichtet werden. Eine Recheneinheit überträgt die Lenkbefehle in Echtzeit an Servomotoren am Lenkgetriebe. Dies ermöglicht auch eine völlig neue und flexible Innenraumgestaltung. (ampnet/jri)

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp