BMW Motorrad-Klassiker neu

Mit der BMW R NineT /5 legt BMW einen Motorrad-Klassiker neu auf. Und ergänzt die Heritage um einen weiteren Ableger mit besonderen historischen Wurzeln. Das Jubiläumsmodell zum 50. Geburtstag der /5-Baureihe. Und dem zeitgleichen Beginn der BMW-Motorrad-Fertigung in Berlin Spandau. Die Maschine ist an das /5-Vorbild der 60er Jahre angelehnt. Es kommt mit zeitgenössischen Knieschützern und einer Lackierung in Lupinblau metallic mit Smoke-Effekt und Doppellinierung des mit einer Jubiläumsplakette versehenen Tanks.

Chrom für Rückspiegel und Auspuffkrümmer sind ebenso dem historischen Vorbild geschuldet wie die nach /5-Vorbild konturierte Doppelsitzbank. Gleich wie die Halteriemen und weißem Keder sowie die Faltenbälge der Telegabel. An den legendären /5-Modellen orientiert sich auch die Beschichtung von Motor, Getriebe, Gabeltauchrohren, Radnaben und Radspeichen in Aluminiumsilber. Und die in Schwarz gehaltenen Komponenten wie der Rahmen und das Gehäuse der Gelenkwelle.

Die R NineT /5 verfügt über einen Boxer-Motor mit 1,2 Litern Hubraum und 110 PS. Gebremst wird sie mit 320-Millimeter-Doppelscheibenbremse vorne. Serienmäßig sind ABS und ASC mit dabei. Die R NineT /5 fährt auf 17 Zoll großen Speichenrädern und verfügt über eine 2-in-1-Abgasanlage aus Edelstahl. Mit verchromten Krümmern und poliertem Endschalldämpfer. Die Fußrasten und Gabelbrücken bestehen aus geschmiedetem natureloxiertem Aluminium.

