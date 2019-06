BMW Power BEV – Lucy elektrisch

BMW hat einen Prototyp Power BEV. Spitznamen „Lucy“. Lucy elektrisch basiert auf einer Limousine der 5er-Reihe. Die Hochleistungslimousine belegt das Potential des elektrischen Antriebs.

Mit einem E-Motor vorne und zwei E-Motoren an der Hinterachse leistet der Versuchsträger mehr als 720 PS. Das maximale Drehmoment liegt bei rund 1.150 Newtonmetern. Damit spurtet die Limousine in weniger als drei Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 250 km/h.

Die überragende Längsdynamik ist mehrfach reproduzierbar. Selbst bei forciertem Fahrstil sei es, so die Entwickler, praktisch unmöglich, eine Leistungsreduzierung der Batterie zu bewirken. Eine komplette Runde auf einer Rennstrecke sei ebenfalls drin. Dort lässt sich auch der zweite Vorzug des Power BEV erleben. Die extreme Querdynamik. Da macht sich das Gewicht von 2.410 Kilo bemerkbar. Andererseits erlauben die zwei E-Motoren an der Hinterachse eine extrem präzise und blitzschnelle Momentenverteilung. Damit lässt sich das Auto in der Kurve perfekt positionieren.

Um mit den enormen Kräften fertigzuwerden, hat man auf Achskomponenten der 7er-Reihe zurückgegriffen. Das Interieur entspricht indessen vollständig dem aktuellen 5er. Die Batterie ist mit 45 kWh übrigens klein ausgefallen. Genau richtig für einen Prototypen zum Austesten verschiedener Systeme. Für ein Serienauto wäre diese Kapazität deutlich zu niedrig.

