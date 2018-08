BMW ruft 324.000 Dieselmodelle wegen Brandgefahr zurück

In Österreich sind rund 9.678 Fahrzeuge betroffen. Das Problem ist ein defekter Kühler des Abgasrückführungsventils. In Einzelfällen kann Glykol austreten und sich durch die heißen Abgase – zusammen mit den Ölrückständen – entzünden.

Das Problem ist zuerst in Südkorea aufgetreten

Laut Medienberichten hat BMW so einen Rückruf schon früher für den koreanischen Markt lanciert. Dabei wurden rund 106.000 Fahrzeuge in die Werkstatt gebeten. Wegen des Problems sind dort 30 Autos in Brand geraten. BMW weiß von diesen Fällen seit 2016. Über die Anzahl abgebrannten Fahrzeuge in Europa macht BMW hingegen keine Angaben. Die Rückrufaktion soll aber in den kommenden Tagen bereits anlaufen.

Fast alle Baureihen sind betroffen

In Europa werden die Halter von 3er, 4er, 5er, 6er, 7er, sowie X3, X4, X5 und X6 mit Vierzylinder Dieselmotoren aus dem Zeitraum April 2015 bis September 2016 angeschrieben. Bei den 6-Zylindern geht es um den Zeitraum Juli 2012 bis Juni 2015. Die Fehlerhaften Teile werden beim Rückruf ausgetauscht und soll BMW gut 160 Millionen Euro kosten.

In Korea stand vor allem der BMW 520d aus dem Zeitraum März 2011 bis November 2016 im Fokus.

