BMW übernimmt Alpina

BMW übernimmt Alpina, das somit eine Marke der BMW Group wird. Die Familie Bovensiepen führt ihre 57 Jahre alte Partnerschaft mit BMW unter dem Namen Bovensiepen in eine neue Ära. Bis Ende 2025 soll das Unternehmen weiterhin exklusive BMW Alpina-Automobile nach dem bestehenden Kooperationsmodell entwickeln, fertigen und verkaufen. Unter dem neuen Konzept werde das Unternehmen „auch in Zukunft andere überzeugende mobile Angebote auf den Markt bringen“, so Florian Bovensiepen, GF der Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG.

Die strategische Neuausrichtung – so Bovensiepen – erfolge aus einer starken Position. 2021 war mit mehr als 2.000 ausgelieferten BMW Alpina-Automobilen das bisher erfolgreichste Jahr der Marke. Bovensiepen sieht die Veränderungen als Reaktion auf den größten Wandel in der Geschichte der Automobilindustrie. Er sieht durch die politisch verordnete Transformation Richtung E-Mobilität zunehmend Anforderungen und Risiken besonders für Kleinserien-Hersteller. Aber auch durch die weltweit steigende Regulatorik besonders bei der Abgasgesetzgebung und Software-Absicherung. Und den Vorgaben zu Fahrerassistenz- und Überwachungssystemen. Einen wesentlichen Teil der Neuausrichtung soll das Classic-Geschäft mit Fahrzeug- und Teilehandel sowie mit der Restaurierung von Alpina-Fahrzeugen ausmachen.

