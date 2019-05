BMW – weiteres Concept Bike

BMW zeigte beim Concorso d’Eleganza Villa d’Este am Comer See ein weiteres Concept Bike. Es handelt sich um die dritte Studie eines Motorrads mit 1,8 Liter großem Zwei-Zylinder-Boxermotor. Die Concept R18 ist in klassischem Stil designed und trägt eine offen liegende Kardanwelle im Stil der 1950er und 1960er Jahre. Vorne hat das Motorrad ein 21 Zoll großes Rad, hinten sitzt ein 17-Zöller. Der neu entwickelte Motor gibt einen Ausblick auf einen für das kommende Jahr geplanten großen Cruiser der Marke.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp