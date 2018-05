BMW: Zurück nach Le Mans mit Panasonic

BMW kehrt zu den 24 Stunden von Le Mans zurück und wird mit Panasonic als Partner an der World Endurance Championship teilnehmen.

V8 Turbo mit über 500PS

Die Münchener setzen bei der Langstreckenmeisterschaft zwei BMW M8 GTE ein. Er wird von einem Achtzylinder angetrieben. Dieser leistet über 500 PS bei einer Nenndrehzahl von 7000 Umdrehungen. Die Kraft wird über eine Carbon-Kupplung an das sequentielle 6-Gang-Getriebe übertragen. Der erste Einsatz erfolgt am Sonnabend im belgischen Spa-Francorchamps und dient als Generalprobe für die 24 Stunden von Le Mans, die am 16. und 17. Juni stattfinden. Dort beschließt die WEC auch ein Jahr später die Saison.

Panasonic ist offizieller Partner

Als „Official Partner“ wird der Panasonic-Schriftzug auf den beiden M8 GTE sowie auf den Helmen und Rennanzügen der Werksfahrer und der Kleidung aller weiteren Teammitglieder zu sehen sein.