BMW2er Active Tourer & Gran Tourer – Frische Technik

BMW2er Active Tourer & Gran Tourer – Frische Technik. BMW überarbeitet seine beiden Familienvans 2er Active Tourer und 2er Gran Tourer so dezent, dass man es selbst auf den zweiten Blick kaum erkennen kann. Insbesondere die Technik wird aufgefrischt.

Auch wenn viele unken, dass BMW mit der Einführung der beiden Modelle 2er Active Tourer sowie 2er Gran Tourer in Verbindung mit der Umstellung von Hinterrad- auf Frontantrieb die Kernwerte der Marke für ein Volumenwachstum verkauft hat – besonders der kleinere Active Tourer ist ein echtes Erfolgsmodell. Keines, dass Image oder gar Sportlichkeit zu der bayrischen Marke bringt, doch viele familiär orientierte Kunden haben durch das Doppelpack aus Active und Gran Tourer erstmals die Möglichkeit, einen BMW zu fahren. Seit der Markteinführung im Jahre 2014 wurden so mehr als 380.000 Fahrzeuge verkauft und die Eroberungsrate ist für einen Premiumhersteller ungewöhnlich hoch: 70 Prozent der Käufer waren Neukunden für die Bayern.

Die im März auf den Markt kommende Modellpflege für die beiden ist optisch nicht zu erkennen. Marginal sind Veränderungen an Front und Heck, wo Kühlergrill, Lichteinheiten und Heckschürze leichte Überarbeitungen erfahren haben. Überraschend, dass LED-Scheinwerfer nach wie vor nur als Option und am Heck gar nicht zu bekommen sind. Neu sind einige Details im Innenraum, Instrumente, das neue Navigationssystem sowie ein Komplettangebot an Fahrerassistenzsystemen.

Deutlicher sind die Überarbeitungen am Antrieb. Die kleineren Motoren bekommen neben der serienmäßigen Sechsganghandschaltung statt der bisherigen Getriebeautomatik nunmehr ein siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe. Die stärkeren Versionen behalten die bekannte Achtgangautomatik.

Das Motorenspektrum bleibt beim 2er Active Tourer nahezu unverändert bei 80 kW/109 PS (216i bisher mit 102 PS) bis 170 kW/231 PS (225i), während der größere 2er Gran Tourer durch den fehlenden Topbenziner mit maximal 141 kW/192 PS auskommen muss. Der Normverbrauch der einzelnen Modelle reduziert sich durch die neue Motorengeneration auf 4,3 bis 6,4 Liter auf 100 Kilometern, wobei alle Dieselmodelle ab März 2018 eine aufwendige Abgasnachbehandlung aus Partikelfilter, Speicherkat und SCR-System haben.

Ergänzt wird das Modellangebot durch den Plug-In-Hybriden des BMW 225 xe Active Tourer, der 224 PS, 45 Kilometer elektrischer Reichweite und einen Normverbrauch von 2,3 Litern verspricht. Die Preise der neuen Modellgeneration von BMW 2er Active Tourer/2er Gran Tourer sollen in etwa auf dem Niveau der Vorgängerversionen liegen.

sg/ap