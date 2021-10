BMZ mit On-Board Charger

BMZ, Spezialist in der Lithium-Ionen-Batteriefertigung, erweitert sein Portfolio um On-Board Charger für die E-Mobility-Branche. BMZ designt, konstruiert und produziert bereits seit Jahren Fahrzeugbatterien. Für viele namhafte Kunden aus der E-Mobility-Branche. Als Systemlieferant der Elektromobilitätsbranche entwickelt die BMZ Group, neben individuell für diverse Fahrzeuge designten Batterien, jetzt auch die passenden OBC-Lösungen.

On-Board Charger (OBC) sind elementare Fahrzeugbauteile für den Ladeprozess der Batterie in Elektrofahrzeugen. On-Board Charger authentifizieren das Elektroauto an der Ladesäule. Sie konvertieren den Wechselstrom der Ladestation in Gleichstrom. Und sie sorgen für die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladestation.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp