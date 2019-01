Bodykit und 20-Zöller am BMW 5er G31

Wer einen großen Kombi für Familie oder Business braucht, aber auf ein sportliches Design und gute Fahrdynamik nicht verzichten will, für den ist der BMW 5er Touring wohl die richtige Wahl. JMS hat nun Karosserie-Anbauteilen entwickelt, mit denen sich das Profil aller Modelle der aktuellen Baureihe G31, die mit dem M Aerodynamikpaket ausgerüstet sind, noch weiter schärfen lässt. Bei dem vorgestellten Fahrzeug handelt es sich noch um eine Designstudie, die Komponenten werden jedoch schon ab April verfügbar sein.

Anbauteile rundherum

Unter der vorderen Schürze trägt der BMW eine neue Spoilerlippe mit einem integrierten Diffusor (399 Euro), welche die Frontpartie noch aggressiver und dominanter auftreten lässt. Passend dazu umfasst das Angebot einen Heckdiffusor (379 Euro), der sich durch vier ausgeprägte Finnen auszeichnet. Dieser wird ohne vorgefertigte Ausschnitte für die Auspuffendrohre geliefert: Damit passt der Diffusor für alle Abgasanlagen, da er entsprechend individuell angepasst werden kann – ganz gleich, ob es sich um eine werkseitige Anlage handelt oder um eine nachgerüstete aus dem Zubehör. Letzteres ist bei dem vorgestellten Fahrzeug der Fall: Es besitzt einen Eisenmann Exhaust-Endschalldämpfer mit vier 90 Millimeter durchmessenden Endrohren (1.850 Euro), welcher für einen perfekten Abgang sorgt. Selbstverständlich sind die Anbauteile für Front und Heck nicht nur für den Touring G31, sondern genauso für die entsprechende Limousine G30 passend.

Passende Felgen gibt es auch

Neben den neuen JMS-Komponenten besitzt der Wagen ferner weitere Modifikationen, die zusätzliche Akzente setzen. So steht der 5er auf einem Satz Cor.Speed Deville-Felgen. Sie füllen die Radkästen mit ihren Dimensionen 9×20 (449 Euro) und 10,5×20 Zoll (479 Euro) perfekt aus. Und auch optisch passen die im hellen Finish Silver Brushed ausgeführten Räder mit ihren zehn klar gezeichneten Speichen bestens zum stämmigen Auftritt des Tourings. Die Tieferlegung um 45 Millimeter an der Vorder- und 40 Millimeter an der Hinterachse sowie zugleich eine optimierte Straßenlage erreicht JMS durch den Einsatz eines KW Variante 3-Gewindefahrwerks (ab 2.059 Euro). Die JMS-Produkte gibt es im Autohaus, im gut sortierten Fachhandel oder direkt bei JMS Fahrzeugteile. Dort findet man auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen.

