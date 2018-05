Borgward: Zwei zusätzliche Modelle sollen die Marke etablieren

Das SUV BX6 mit Allradantrieb und das erste Elektro-SUV, der Borgward BXi7 sollen zur Verbesserung der Produktpalette sowie zur Entwicklung der Marke Borgward beitragen.

Der BX6 soll Ende 2018 erscheinen – die Pressemappe verträgt aber noch Feinschliff

Der Borgward BX6 soll noch vor Ende 2018 im Nahen Osten bzw. Südamerika und Anfang 2019 in Südostasien auf den Markt kommen. Alle BX6 sollen einen 2 Liter Turbo Direkteinspritzer-Benziner ausgestattet sein, der 224 PS liefert. Außerdem mit einem Automatikgetriebe – „4 MAX Intelligent Full-Time 4WD“-System – das den Fahrer auf glatten Fahrbahnen und beim Fahren in Kurven allerdings nur bei mittleren bis hohen Geschwindigkeiten unterstützen soll. Das sagt zumindest das Pressematerial aus China, welches aber offensichtlich nicht fachkundig übersetzt wurde. Ein Beispiel: „Alle BX6-Modelle haben einen Motor mit 2.0T-Turbolader mit Hochdruck-Direkteinspritzung, der bis zu 165 kW und ein Spitzendrehmoment von 300 Nm liefert. Das 9-Modus-Schaltgetriebe mit sechs Gängen bietet dem Fahrer reibungsloses Schalten und immer den richten Gang je nach Straßenbedingungen und Vorlieben des Fahrers.“

Auch beim BXi7 sind die Daten noch etwas ungenau bzw. mehrdeutig.

„Der BXi7 wird von zwei unabhängigen Motoren mit bis 94,5 % Ausgangsleistung und einer Spitzendrehzahl von 390 Nm angetrieben und ist damit führend in dieser Fahrzeugklasse.“ Mit diesen Daten dürfte der BXi7 nicht nur führend in seiner Klasse sein, sondern einzigartig. Ernsthafter klingen die Angaben: Das Fahrzeug soll von 0 auf 100 km/h in 7,9 Sekunden beschleunigen und eine Höchstgeschwindigkeit von 195 km/h erreichen. Das Akkupaket soll seine Leistung in einem Temperaturbereich von -30ºC bis +55ºC aufrecht erhalten, innerhalb von 45 Minuten bis zu 80 Prozent aufgeladen werden und eine maximale Reichweite von bis zu 375 km erreichen können.

Der große SUV BX7 soll noch dieses Jahr in Deutschland gebaut werden

Borgward hatte angekündigt, den BX7 mit herkömmlichem Antrieb noch in diesem Jahr in Bremen bauen zu wollen. Dazu hatte das Unternehmen um Christian Borgward ein Grundstück in Bremen erworben.

www.borgward.com/de