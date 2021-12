Bosch erweitert Wasserstoff-Portfolio

Ab sofort erweitert Bosch sein Wasserstoff-Portfolio. Man geht davon aus, dass 2030 rund jedes achte neu zugelassene Nutzfahrzeug weltweit eine Brennstoffzelle an Bord hat. Vor diesem Hintergrund arbeitet Bosch ab sofort auch an Komponenten für H 2 -Tanksysteme wie Tankventile oder Druckregler. In einer Entwicklungspartnerschaft mit dem italienischen Spezialisten OMB Saleri sollen die H 2 -Tankkomponenten und weitere Produkte für Wasserstoff-Speicherlösungen in den Druckstufen 350 bar und 700 bar zur Großserienreife gelangen.

