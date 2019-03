Bosch – Geisterfahrerwarnung im Display

Künftig erscheint die Geisterfahrerwarnung von Bosch direkt am Display. Ein neues Software-Modul ist in die Infotainmentsysteme integriert. Der Fahrer erhält die Warnung in nur wenigen Sekunden. Über das zentrale Fahrzeugdisplay. Laut Bosch wollen Automobilhersteller die Falschfahrerwarnung in Zukunft serienmäßig anbieten.

Um ein Auffahren auf die Autobahn in falscher Richtung zu erkennen, vergleicht die cloudbasierte Funktion die Bewegung des Fahrzeugs. Mit erlaubten Fahrtrichtungen in einer hinterlegten Datenbank. Dafür reicht es, wenn der Autofahrer die App im Hintergrund geöffnet hat. Bei unzulässigen Abweichungen wird der Fahrer durch eine Push-Benachrichtigung auf seinen Fehler aufmerksam gemacht. Gleichzeitig werden entgegenkommende vernetzte Autos im Umkreis gewarnt.

