Bosch-Werk Hallein: Neuer technischer Leiter

Seit 1. August 2022 ist Dipl.-Ing. Christian Sander, MBA, (49) neuer technischer Leiter im Bosch-Werk Hallein. Außerdem Produktionsleiter im internationalen Fertigungsverbund des Produktbereichs „Large Engines“ am Halleiner Standort der Robert Bosch AG. Damit folgt er Dipl.-Ing. Peter Wörz nach. Der ist seit April 2022 als Plant Manager des Bosch-Werks im deutschen Waiblingen tätig.

Sander ist seit 1999 bei der Bosch-Gruppe beschäftigt. Er hatte verschiedene Führungspositionen in Deutschland, China und den USA inne. Zuletzt fungierte er als Regionaler Business Unit Leiter in Nordamerika. Sander hat Maschinenbau an der RWTH Aachen studiert und ein berufsbegleitendes Studium zum MBA in Michigan, USA, absolviert.

Im Bosch-Werk Hallein entwickelt, produziert man Einspritzsysteme für Großmotoren entwickelt, die Bosch weltweit vertreibt. Eingesetzt werden sie beispielsweise in Schiffen, Lokomotiven oder Aggregaten zur Stromerzeugung. In diesem Bereich hat sich Hallein innerhalb der Bosch-Gruppe als internationales Kompetenzzentrum etabliert. Zudem ist in dem Werk die Fertigung von Denoxtronic Systemen zur Abgasnachbehandlung bei Nutzfahrzeugen angesiedelt. Derzeit beschäftigt Bosch rund 1.000 Mitarbeiter in Hallein.

