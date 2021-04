Bosch – Zukunft mit grünem Wasserstoff

Bosch setzt auf eine Zukunft mit grünem Wasserstoff. Und damit auf einen Megatrend in einem Wachstumsmarkt. Das Marktvolumen für grünen Wasserstoff sieht Bosch in der EU bis 2030 bei nahezu 40 Milliarden Euro. Mit jährlichen Wachstumsraten um 65 Prozent. Für die Brennstoffzelle, die Wasserstoff in Strom umwandelt, entwickelt das Unternehmen stationäre und mobile Lösungen. Von 2021 bis 2024 will Bosch insgesamt eine Milliarde Euro in die Brennstoffzellen-Technologie investieren.

Für mobile Brennstoffzellen-Komponenten umfasst das Marktvolumen bis Ende der Dekade nach Schätzung von Bosch rund 18 Milliarden Euro. Erst kürzlich ist Bosch für den Brennstoffzellen-Antrieb ein Joint Venture mit der chinesischen Qingling Motor Group eingegangen. Noch in diesem Jahr soll eine Testflotte mit 70 Trucks über die Straßen rollen. Ein klares Bekenntnis von Bosch für die Zukunft mit grünem Wasserstoff.

Die ersten Pläne der EU für die Euro 7-Abgasregulierung hält man bei nicht für zielführend. Man begrüßt aber ausdrücklich, dass in die Debatte Bewegung gekommen ist. Und dass jetzt eine Versachlichung stattfindet. Denn für den Klimaschutz komme es nicht auf das Ende des Verbrenners an. Sondern auf das Ende des fossilen Treibstoffs. Ein CO₂-neutraler Straßenverkehr lasse sich mit E-Mobilität und grünem Ladestrom erreichen. Aber auch mit regenerativen Kraftstoffen.

