BP: Strom und Sprit mit einer Tankkarte

Neues Rundum-Service von BP: Strom und Sprit mit einer Tankkarte. Ein interessantes Angebot für Flottenkunden. An 260 BP Stationen in Österreich und mehr als 22.000 Tankstellen in Europa können sie per Routex Diesel oder Ottokraftstoffe tanken.

Ab sofort haben sie mit der BP Fuel & Charge Tankkarte auch Zugang zu über 125.000 Ladepunkten für Elektrofahrzeuge europaweit. In Österreich umfasst das Netz mehr als 5.400 Ladepunkte. Unabhängig von der Art des Antriebs bleiben dabei alle Vorteile der BP Tankkarte erhalten. Sämtliche Leistungen stehen mit nur einer Karte zur Verfügung. Die Kunden erhalten eine integrierte Rechnung für Strom und Kraftstoffe. BP bietet Strom und Sprit mit einer Tankkarte

BP Fuel & Charge App

Das neue Angebot von BP beinhaltet auch eine spezielle „BP Fuel & Charge App“. Damit lassen sich die Ladepunkte einfach finden. Neben der Navigation bietet die App einen Überblick über die Verfügbarkeit von Ladepunkten oder die jeweiligen Energiekosten. Der Fahrer kann mit der App auch prüfen, welche Ladepunkte für das genutzte Elektrofahrzeug geeignet sind.

