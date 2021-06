Brabus Flagship Store in Frankfurt

Bremotion eröffnet am 14. Juni einen Brabus Flagship Store im Cassellapark in Frankfurt. Erstmals bietet Bremotion neben Brabus Tuningparts auch eine Auswahl von exklusiven High Performance Supercars sowie Brabus Classics an.

Auf einer 485 m² großen Kombination aus Showroom und offen gestalteten Service- und Arbeitsflächen präsentiert Bremotion die aufregende Markenwelt von Brabus. Dem weltweit führenden Veredler von Mercedes-Benz und AMG Fahrzeugen. Neben individuellen Umbauten von Kundenautos erweitern die Frankfurter Tuner das Angebot um den Handel & Verkauf von Brabus Komplettfahrzeugen.

„Wir sind sehr glücklich darüber, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Brabus mit dem Flagship Store am attraktiven Standort in Frankfurt weiter ausbauen zu können. Unser neuer Showroom im Cassellapark bietet das perfekte Ambiente dafür. Er wird unsere Kunden begeistern“, so Patrick Brenndörfer, Geschäftsführer von Bremotion.

Supercars und Classics aus kompetenter Hand

Bremotion ist seit 2015 autorisierter „Brabus Gold Partner“. In den Jahren 2016, 2017, 2019 & 2020 wurde Bremotion zum „Brabus Partner des Jahres“ gekürt. Das Brabus Portfolio reicht von leistungsgesteigerten Motoren über elegant gestylte Aerodynamik-Kits, hochwertige Leichtmetallräder und sportlich-komfortable Sportfahrwerke. Bis hin zu exklusiven Innenausstattungen in höchster handwerklicher Perfektion. Sämtliche Kundenwünsche kann Bremotion durchführen. Inklusive Lackierung, Fahrwerksvermessung und Änderungsabnahme.

Der Kunde kann über 350 km/h schnelle Brabus Supercars erwerben. Aber auch einzigartige Klassiker. Wie etwa einen durch Brabus Classic von Grund auf neu aufgebauten Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer. Die „Brabus Classic 6 Sterne Restauration“ übertrifft den ursprünglichen Werks-Auslieferungszustand. Hinsichtlich Verarbeitungsqualität und Rostvorsorge. Der Kunde erhält einen Klassiker, der in dieser Qualität nur bei Bremotion zu finden ist.

All das gibt es ab Mitte Juni im Brabus Flagship Store im Cassellapark in Frankfurt. Weitere Informationen unter www.bremotion.de/brabus.

