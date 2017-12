Brabus & Sunseeker Germany – „KÖ90“ Flagship Store & Limited Edition „ONE OF TEN“

Brabus & Sunseeker Germany – „KÖ90“ Flagship Store & Limited Edition „ONE OF TEN“. Zwei Weltmarken neu an der Düsseldorfer Kö: Mit einem prachtvollen Grand Opening eröffneten Brabus, Hersteller und Veredler von exklusiven Hochleistungsautomobilen, und die Sunseeker London Group, exklusiver Vertreter des weltweit renommierten Yachtbauers aus Großbritannien ihren gemeinsamen „KÖ90“ Flagship Store an der Königsallee 90.

Beide Unternehmen leisten dabei Pionierarbeit, sind sie doch die ersten Marken auf dem Automobil- und Bootssektor, die sich auf der Kö, die zu den populärsten Boulevards der Welt gehört, präsentieren. Auf 400 Quadratmetern wird eine exklusive Auswahl an Brabus Supercars, hochwertig veredelten Mercedes-Benz Automobilen und liebevoll von Grund auf neu aufgebauten Oldtimern angeboten.

Sunseeker Germany, seit Beginn dieses Jahres unter neuem Management und nun offizielles Mitglied der Sunseeker London Gruppe, stellt seinen Kunden und potenziellen neuen Käufern in seinem ersten Showroom in Deutschland die weitgefächerte Luxus-Schiffspalette der britischen Werft vor.

Bei diesem Event wurde auch das erste gemeinsame Luxusautomobil der beiden Weltmarken enthüllt: Der exklusive Brabus Ultimate Sunseeker Limited Edition „ONE OF TEN“ Stadtsportwagen wird auf Basis des aktuellen smart fortwo cabrio in einer streng limitierten Auflage von nur zehn Exemplaren gebaut.

Optisch besticht der exklusive Zweisitzer durch seine elegante metallicblaue „Midnight Sapphire“ Sonderlackierung mit diskreten silberfarbenen Sunseeker Labels. Dazu gesellt sich die mit Sicht-Carbon-Elementen sportlich akzentuierte Brabus Widestar Breitversion mit geschmiedeten Brabus Monoblock Y 18 Zoll Rädern.

Das exklusive Brabus fine leather Interieur besticht nicht nur durch sein meisterhaft verarbeitetes Leder in hellem Elfenbein: Das maritime Flair des neuen Sondermodells wird durch die präzise Polsterung der Sitze im Yachting-Design, den in die Mittelarmlehne eingestickten nautischen Kompass und die in Teakholz gefertigten Beläge für die beiden Fußräume und den Kofferraum betont. Wie an der Karosserie setzen auch im Cockpit Echt-Carbon-Elemente sportliche Akzente.

Der neue Brabus Ultimate Sunseeker Limited Edition „ONE OF TEN“ wird zu einem empfohlenen Verkaufspreis ab 59.900 Euro im neuen gemeinsamen „KÖ90″Flagship Store von Brabus und Sunseeker Germany in Düsseldorf verkauft. Darüber hinaus wird das Sondermodell auf der Messe „boot 2018“ in Düsseldorf und in allen 46 Filialen der Sunseeker London Group angeboten.