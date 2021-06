Brandneues Zentrum für Oldtimer in Wien

Das CDW ist ein brandneues Zentrum für Oldtimer und edle Sportwagen in Wien. Das CDW bietet damit ein wohl europaweit einzigartiges, durchdachtes Konzept. Mit einem stimmigen und spektakulären Angebot aus „Service und Wohlfühlen“ in spektakulärem Ambiente. Der bereits jetzt – preisgekrönte – architektonisch spektakuläre 5.250 m2 große High Tech-Neubau liegt in Wien-Hetzendorf. Mit vier Geschoß-Ebenen und beeindruckenden Glasfronten auf dem historischen Gelände der ehemaligen „Fritze Lacke“ Fabrik. Bestens erreichbar, nächst der Autobahnabfahrt Altmannsdorfer Ast. Die Investitionskosten: 8 Mill. Euro.

Classic Depot Wien

Kernangebot ist die werterhaltende Garagierung und nachhaltige Erhaltung von Sammler- und Anlange-Fahrzeugen. Mit Service auf Top-Level. Der Kunden-Endpreis für das komplette Exklusiv-Service: 250 Euro/Monat. Perfekt ergänzt wird das CDW-Angebot von renommierten Fachbetrieben für klassische Fahrzeuge im Haus. Eine öffentlich zugängliche Tiefgarage mit 48 Parkplätzen und hochwertige Büroflächen – bereits vergeben – runden das Angebot des Classic Depot Wien als perfekt genutztes Bauensemble und erwiesenes Architektur-Juwel ab. „Das CDW ist übrigens „amtlich“ ausgewiesen ein Architektur-Juwel“, so Clemens Stiegholzer. Es ist brandaktuell mit dem BIG SEE Architecture Award 2021 preisgekrönt.

„Wir freuen uns mit dem Betrieb ab sofort offiziell an den Start zu gehen“, so Clemens Stiegholzer, Initiator, Bauherr, Inhaber, Betreiber und Mastermind des „CDW“. Stellvertretend für das gesamte Team des CDW und „V8cht – Restaurant | Bar“, anlässlich der Eröffnung. Stiegholzer ist Experte für Aufbau und Technik von Offroad-Reisefahrzeugen. Und seit über 30 Jahren Spezialist für Land Rover und Range Rover. „Nebenbei“ ist er aktiver Offroad-und Adventure-Motorsportler und bekennender Auto-Liebhaber.

V8cht – Restaurant | Bar

Das CDW beheimatet das ebenso brandneue, gehobene „V8cht – Restaurant | Bar“. Das V8cht ist mehr als ein Restaurant. Mehr als eine Bar. Es ist das Zusammenspiel aus Leidenschaft und Qualität. Das Top-Restaurant tritt an, um seine Gäste mit internationalen und mediterranen Köstlichkeiten auf bestem Niveau zu erobern. Optisch ist das „V8cht“ ein Augenschmaus und besticht im Industrial Design. Mit lichtdurchfluteten Glasfronen und mit Wiens schönsten Dachterrassen.

Das „V8cht“ besticht kulinarisch mit seiner unique-authentisch gehobenen mediterran ausgerichteten Küche. Für einzigartige, original spanische Akzente in der Küche sorgen die Chefs de Cuisine, Juan Jose Lopez Graus, vormals Steirereck, und Juan Borja Diaz de Cerio, vormals Coburg.

Ein weiteres Highlight: Die einzigartige „Driverslounge“ mitten im Fahrzeug-Depot. Sie kann auf Anfrage als Seminarraum dienen. Separiert durch eine Hochsicherheits-Glasfront ist sie mitten in die exklusiven Stellplätze eingebettet. Mit Blick auf die vierrädrigen Juwelen. Die Lounge ist nur den CDW-Clubmitgliedern – rund um die Uhr – vorbehalten.

Classic Depot Wien – Das Konzept

Realisiert hat Stiegholzer seine Vision und das Projekt „Classic Depot Wien“ binnen nur zwei Jahren Bauzeit. Die Idee: Ein brandneues Zentrum für Oldtimer in Wien zu gestalten. Eine spezielle Partnerschaft besteht zum „Classic Depot“ aus Deutschland. Es inspirierte Stiegholzer als Namensgeber für sein eigenständiges Projekt. Den Markennamen stellte man auf Franchisebasis zur Verfügung. Tatkräftig unterstützt wurde er bei der Realisierung von Christian Schamburek. Unter anderem Partner der Appia Development GmbH, dem internationalen Markeninhaber „Classic Depot“, und anerkannter Experte seines Fachs. Für die Erhaltung edler Chromjuwelen spielt das CDW alle Stückerl. Für 250 Euro pro Monat.

Oldtimer, Youngtimer und Sportwagen benötigen nicht zuletzt aufgrund ihres hohen finanziellen und kulturellen Wertes besondere Garagierungsbedingungen. Der größte Feind dabei ist die unsachgemäße Garagierung. Negative Einflüsse, wie starke Temperaturschwankungen mit Feuchtigkeit, Staub. Und mangelnde Fahrzeug-Bewegung, oder defekte Batterien setzen den Fahrzeugen binnen kürzester Zeit gravierend zu und mindern den Wert. Dagegen bietet das CDW – in seiner Art einmalig in Österreich – optimale und gleichbleibende Bedingungen. Für eine nachhaltige Wertsicherung edler Gefährte im Spezial-Depot.

Exklusive Stellplätze

Herzstück des CDW ist das Angebot von über 120 hochwertigen und top-servicierten Stellplätzen. Für Liebhaber-, Sammler – und Anlage-Fahrzeuge. Die unter klimatisch und infrastrukturell besten Bedingungen deren werterhaltende Garagierung und nachhaltige Erhaltung ermöglichen.

Hermetisch abgeschirmt auf zwei eigenen Etagen, exklusiv nur für CDW-Kunden zugänglich.

Hochsichere Fenster mit UV-Schutz, eine automatisiertes Beschattungssystem, Fußbodenheizung und bedarfsgesteuerte Lüftungsanlagen mit Staubfilter. All das sorgt dafür, dass man die Autos konstant bei optimaler Temperatur von 18 bis 22 Grad, und optimaler Luftfeuchtigkeit von 45 Prozent sorglos langfristig abstellen kann. Staub- oder Abdeckplanen sind im CDW Fremdwörter. Regelmäßiges Batterieaufladen der Boliden durch die CDW-Crew ist selbstverständlich. Jeder Platz verfügt über einen Stromanschluss.

Individuell und sicher

Als brandneues Zentrum für Oldtimer in Wien bürgt das CDW auch für Individualität. Individuellen Wünschen für automobile Extraservices sind nach Absprache keine Grenzen gesetzt. So führt man auf Wunsch etwa von der CDW-Crew Bewegungsfahrten durch. Rund 50 Kilometer alle zwei bis drei Monate, um Standschäden zu vermeiden. Wie etwa blockierende Bremsen, platte Reifen, kaputte Lager oder verklebte Vergaser und Einspritzanlagen. Fürs Pickerl-Service oder die Beschaffung notwendiger Teile genügt ein Anruf. Perfekte Ergänzung zum CDW-Stellplatzservice bieten vier renommierte Fachbetriebe für klassische Fahrzeuge direkt im Haus.

Zum perfekten Service wird Sicherheit und Diskretion im CDW großgeschrieben: Überwachungskameras decken jeden Winkel des Gebäudes ab. Auf Wunsch wird die Diskretion zusätzlich durch Abdeckung der Kennzeichen gewahrt.

Der Link zum CDW-Video:

https://drive.google.com/drive/folders/129zC9O-juuw29LrAqZDtNUMk3VhLPGhI

