Brembo Sensify – Bremsen ohne Bremsflüssigkeit

Brembo Sensify – Bremsen ohne Bremsflüssigkeit – Der italienische Zulieferer meldet die Unterzeichnung eines Vertrags für die Lieferung des intelligenten Bremssystems für einen „globalen Fahrzeughersteller“, der alle Varianten einer Modellreihe mit der neuen Bremstechnik ausstatten will. Brembo spricht von mehreren hunderttausend Einheiten pro Jahr aus diesem und weiteren Zulieferverträgen.

Als skalierbare und anpassungsfähige Lösung konzipiert, ist Sensify dafür ausgelegt, ein breites Spektrum moderner Fahrzeugarchitekturen zu unterstützen – vom Fahrerassistenzsystemen der nächsten Generation bis hin zu vollautonomen Anwendungen. Das System verteilt die Intelligenz direkt ans Rad, verzichtet dabei auf hydraulische Leitungen und zentrale Aktuatoren. Dieser Ansatz ermöglicht eine präzise und kontinuierliche Modulation der Bremskräfte jederzeit an jedem Rad und unterstützt so ein stabiles, kontrolliertes Fahrzeugverhalten selbst unter komplexen und stark variierenden Fahrbedingungen.

Im Umfeld der zahlreichen Ankündigungen von elektromechanischer Bremstechnologien (EMB) sieht Brembo das eigene System durch die spezielle Hardware und die flexiblen Software‑Schichten deutlich abgehoben. „Sensify übersetzt unsere Vision einer intelligenten, integrierten Bremsplattform in industrielle Realität“, sagt Daniele Schillaci, CEO von Brembo. Die Plattform ermögliche Herstellern, fortschrittliche Funktionen über verschiedene Fahrzeugplattformen hinweg bereitzustellen, bei gleichzeitiger Skalierbarkeit, Konsistenz und langfristigem Mehrwert über den gesamten Lebenszyklus hinweg, lobt das Unternehmen.