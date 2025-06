Brennstoffzelle versorgt die Energy Observer

Brennstoffzelle versorgt die Energy Observer – Toyota engagiert sich weiter für die Energy Observer, eines Forschungs-Frachtschiffs, das ausschließlich durch erneuerbare Energien angetrieben wird und Wasserstoff direkt an Bord erzeugt. Ausgestattet mit dem Brennstoffzellensystem des Automobilkonzerns startet der energieautarke Katamaran in diesem Jahr zu einer neuen weltweiten Expedition, die bis 2033 dauern wird. Unter dem Titel „In Search of Carbon Neutrality“ – „Auf der Suche nach Klimaneutralität“ – sollen konkrete technische Lösungen für eine nachhaltige, emissionsarme Schifffahrt erforscht und weiterentwickelt werden.

In diesem und im nächsten Jahr bleibt die „Energy Observer“ in europäischen Gewässern. Toyotas Brennstoffzellensystem liefert dabei lokal CO2-freie Energie an Bord und ist zentraler Bestandteil der emissionsarmen Energieversorgung des Schiffs.

2027 übernimmt mit der „Energy Observer 3“ ein neu entwickelter Hightech-Katamaran die Mission. Schon heute arbeiten Toyota und das Team eng zusammen, um das Brennstoffzellensystem optimal in die zukunftsweisende Energiearchitektur des Schiffs zu integrieren. Diese kombiniert unterschiedliche erneuerbare Energien – darunter auch Wasserstoff – zu einem modularen Gesamtkonzept.

Bereits in ihrer ersten Mission hat die Energy Observer über 68.000 Seemeilen zurückgelegt – das entspricht mehr als drei Erdumrundungen. Dabei wurde das Schiff mit einem Energiemix aus Wasserstoff, Sonne und Wind versorgt und angetrieben. aum