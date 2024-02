Brennstoffzellen im Renneinsatz

Die Extreme E, eine Offroad-Rennserie für Elektrofahrzeuge seit April 2021, zielt darauf ab, Bewusstsein für die Erderwärmung zu schärfen. Gleichzeitig fördert sie auch die Geschlechtergleichheit. Jedes Team setzt sich aus einem männlichen und einem weiblichen Fahrer zusammen. Jährlich finden zehn Rennen an fünf vom Klimawandel betroffenen Orten statt.

Die Saison 2024 startete Mitte Februar in Jeddah, Saudi-Arabien, mit weiteren Rennen in Großbritannien, zwei in Sardinien und einem in den USA. Laut e-Formel.de könnte dies die letzte Saison sein, da die neue Serie „Extreme H“ für wasserstoffbetriebene SUVs ab 2026 die Extreme E ablösen könnte.

Alejandro Agag plant, Extreme H 2025 zu starten. Diese Serie setzt auf SUVs mit Brennstoffzellen. Extreme E nutzt bereits Brennstoffzellen, um den Strom für die Rennen klimaneutral zu erzeugen. Solarzellen erzeugen grünen Wasserstoff, der in Brennstoffzellen zu Strom umgewandelt und in Energiespeichern für das Laden der Fahrzeugbatterien genutzt wird. Ein direkter Antrieb durch Brennstoffzellen könnte das Tanken beschleunigen.

