Bridgestone – neue Leichtbau-Reifentechnologie

Bridgestone hat eine neue, innovative Leichtbau-Reifentechnologie angekündigt. Sie soll den Materialverbrauch und Rollwiderstand beispiellos verringern. Die Technologie trägt zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen eines Fahrzeugs bei. Die Verschleißfestigkeit bleibt gleich wie bei einem Standardreifen. Reifen mit integrierter Enliten Technologie verbessern darüber hinaus das Handling. Und die Stabilität des Fahrzeugs. Sie sorgen so für ein Mehr an Fahrspaß.

Nachhaltiger und effizienter

Die Technologie reduziert den Rollwiderstand eines Pkw-Reifens um durchschnittlich 20 Prozent gegenüber einem Premium-Touring-Sommerreifen. Dadurch tragen Reifen mit Enliten Technologie dazu bei, den Kraftstoffverbrauch und CO 2 -Emissionen zu senken. Oder entsprechend die Lebensdauer der Batterie und so die Reichweite von E-Fahrzeugen zu verlängern.

Gegenüber dem Standard Premium-Touring-Sommerreifen ist das Produktionsgewicht von Pkw-Reifen mit Enliten durchschnittlich 10 Prozent geringer. Ein Beitrag zum reduzierten Rollwiderstand – ohne Kompromisse hinsichtlich Reifenverschleiß und Sicherheit einzugehen.

Neuer Ansatz für Reifendesign und -entwicklung

Die Technologie kombiniert eine patentierte Gummimischung und ein verbessertes Verschleißverhalten. Ebenso eine geringere Profiltiefe, eine reduzierte, verstärkte Dicke des Innerliners sowie ein spezielles Formkonzept.

